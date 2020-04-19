В доме в тот момент находилась семья: муж с женой, их маленький сын и родственник.



Эдуард обежал дом, при этом позвал соседей.



— Увидел, как в окне метались люди, — говорит Эдуард. — Трое взрослых и ребёнок были в комнате. Я вынул оконную раму, которая была снаружи, они открыли внутреннюю, передали мне ребёнка, потом я помог выбраться через окно всем остальным.



В это время вызвали пожарных.



— Деревянный дом разгорался очень быстро, мы поняли, что потушить его сами не сможем, — рассказал мужчина. — Стали тушить сухую траву, которая загорелась от дома, чтобы огонь не распространился и на другие дома.



Дом потушили приехавшие на место спасатели.

