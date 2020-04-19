Вечером 10 апреля в деревне Демидково в Первомайском районе Ярославской области вспыхнул частный жилой дом. Страшно представить, чем мог закончиться пожар, если бы не приехавший к своей маме на выходные Эдуард Авакян (мужчина по профессии тракторист, работал на пилораме, но из-за коронавируса пока без работы).
— Дом моей мамы стоит на краю деревни, — рассказал мужчина. — Я вышел вечером на улицу по своим делам, прошёл где-то до половины деревни и услышал хлопки. Сначала не придал этому значения, подумал, что, может, охотники в лесу стреляют, но хлопки участились. Увидел на другом конце деревни дым, побежал, а там горит часть дома, терраса была в огне, в двери мне было уже не войти.
В доме в тот момент находилась семья: муж с женой, их маленький сын и родственник.
Эдуард обежал дом, при этом позвал соседей.
— Увидел, как в окне метались люди, — говорит Эдуард. — Трое взрослых и ребёнок были в комнате. Я вынул оконную раму, которая была снаружи, они открыли внутреннюю, передали мне ребёнка, потом я помог выбраться через окно всем остальным.
В это время вызвали пожарных.
— Деревянный дом разгорался очень быстро, мы поняли, что потушить его сами не сможем, — рассказал мужчина. — Стали тушить сухую траву, которая загорелась от дома, чтобы огонь не распространился и на другие дома.
Дом потушили приехавшие на место спасатели.