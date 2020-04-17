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Дом сгорел за минуты

Дом сгорел за минуты

Обстоятельства пожара в частном доме, где погибли мэр Данилова Иван Свечушкин и его супруга, устанавливают следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— Из материалов уголовного дела следует, что сегодня ночью произошло возгорание частного дома, расположенного на улице Луговой города Данилова Ярославской области, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В результате пожара погибли хозяин жилища и его супруга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины пожара. Назначены медицинская и пожаротехническая судебные экспертизы.

Напомним, огонь вспыхнул ночью. Пожарных вызвали в 00:35. В МЧС предварительной причиной возгорания назвали неисправную проводку или бытовую технику.

Вся оперативная информация — в нашей хронике.

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