Обстоятельства пожара в частном доме, где погибли мэр Данилова Иван Свечушкин и его супруга, устанавливают следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



— Из материалов уголовного дела следует, что сегодня ночью произошло возгорание частного дома, расположенного на улице Луговой города Данилова Ярославской области, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В результате пожара погибли хозяин жилища и его супруга.

