Под Ярославлем полиция открыла огонь по машине нарушителя. Видео

Под Ярославлем полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем. Происшествие случилось в ночь на 11 апреля.



— Сотрудники ДПС при несении службы в деревне Кузнечихе Ярославского района заметили автомобиль ВАЗ-211240, который хаотично двигался по дороге. Машину решили проверить. Но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.



Более того, уходя от погони, водитель прибавил скорость, создавая реальную угрозу жизни и здоровью всех, кто мог оказаться в этот момент на дороге.

