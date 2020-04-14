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Под Ярославлем полиция открыла огонь по машине нарушителя. Видео

Пьяный водитель попытался сбежать, но за ним устроили погоню

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Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить оружие

Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить оружие

Под Ярославлем полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем. Происшествие случилось в ночь на 11 апреля.

— Сотрудники ДПС при несении службы в деревне Кузнечихе Ярославского района заметили автомобиль ВАЗ-211240, который хаотично двигался по дороге. Машину решили проверить. Но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Более того, уходя от погони, водитель прибавил скорость, создавая реальную угрозу жизни и здоровью всех, кто мог оказаться в этот момент на дороге.

— В соответствии с законом «О полиции» сотрудники ДПС решили применить табельное оружие.

После того как автомобиль нарушителя выехал за границы поселка, полицейские сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем, так и не дождавшись реакции от водителя, несколько выстрелов по колесам автомобиля. В итоге машина остановилась. Водитель попытался сбежать, но его поймали. Им оказался 19-летний житель Ярославля без прав. За рулем он был пьяный.

На него составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Суд приговорил молодого человека к административному аресту на 10 суток.

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погоняоружиеДПС
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