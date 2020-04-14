Под Ярославлем полиция открыла огонь по машине нарушителя. Видео

Под Ярославлем полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем. Происшествие случилось в ночь на 11 апреля.
— Сотрудники ДПС при несении службы в деревне Кузнечихе Ярославского района заметили автомобиль ВАЗ-211240, который хаотично двигался по дороге. Машину решили проверить. Но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
Более того, уходя от погони, водитель прибавил скорость, создавая реальную угрозу жизни и здоровью всех, кто мог оказаться в этот момент на дороге.
— В соответствии с законом «О полиции» сотрудники ДПС решили применить табельное оружие.
После того как автомобиль нарушителя выехал за границы поселка, полицейские сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем, так и не дождавшись реакции от водителя, несколько выстрелов по колесам автомобиля. В итоге машина остановилась. Водитель попытался сбежать, но его поймали. Им оказался 19-летний житель Ярославля без прав. За рулем он был пьяный.
На него составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Суд приговорил молодого человека к административному аресту на 10 суток.