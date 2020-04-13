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В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Один из тех, кого эвакуировали из здания, должен соблюдать карантин по коронавирусу

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Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных

Утром 13 апреля на Ленинском проспекте, 62/1 разгорелся крупный пожар. Огонь вспыхнул на верхнем этаже восьмиэтажного жилого дома.

Как пишет ТАСС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. По данным источника агентства в МЧС, пожарные собираются задействовать авиацию, чтобы справиться с возгоранием.

Из дома эвакуировали более сотни человек, при этом один из них находился на карантине из-за пандемии коронавируса.

— К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, — пишет ТАСС.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.

В доме, помимо жилых квартир, находится ряд организаций, среди которых детский сад и администрация Гагаринского района Москвы.

На прошлой неделе в Москве горел дом престарелых. Два человека погибли на месте, ещё двое позже скончались в больнице.

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