В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Утром 13 апреля на Ленинском проспекте, 62/1 разгорелся крупный пожар. Огонь вспыхнул на верхнем этаже восьмиэтажного жилого дома.



Как пишет ТАСС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. По данным источника агентства в МЧС, пожарные собираются задействовать авиацию, чтобы справиться с возгоранием.

Из дома эвакуировали более сотни человек, при этом один из них находился на карантине из-за пандемии коронавируса.

— К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, — пишет ТАСС.

