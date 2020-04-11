Полностью потушить дом удалось только к 22 часам 40 минутам. Погибших нет. Все обстоятельства и причины пожара пока не известны. В том числе, не сообщается, где в момент возгорания были родители детей.



Напомним, в ночь перед Рождеством в Ярославской области вспыхнул дом, где жила семья с тремя детьми. К сожалению, в этом случае ребятишек спасти не удалось.