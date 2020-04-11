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В Ярославской области из горящего дома спасли двух детей

В Ярославской области из горящего дома спасли двух детей

В Ярославской области из горящего дома спасли двух детей. Происшествие случилось 10 апреля в деревне Демидково Первомайского района около 17 часов 50 минут.

- В МЧС позвонили местные жители. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Частный дом к этому времени горел открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. В результате слаженных и самоотверженных действий личного состава спасено двое детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Полностью потушить дом удалось только к 22 часам 40 минутам. Погибших нет. Все обстоятельства и причины пожара пока не известны. В том числе, не сообщается, где в момент возгорания были родители детей.

Напомним, в ночь перед Рождеством в Ярославской области вспыхнул дом, где жила семья с тремя детьми. К сожалению, в этом случае ребятишек спасти не удалось.

Если вы знаете подробности этого происшествия, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 902 332-17-19).

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пожарДемидково Первомайского районаспасли двух детей
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