В Ярославской области из горящего дома спасли двух детей. Происшествие случилось 10 апреля в деревне Демидково Первомайского района около 17 часов 50 минут.
- В МЧС позвонили местные жители. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Частный дом к этому времени горел открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. В результате слаженных и самоотверженных действий личного состава спасено двое детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Полностью потушить дом удалось только к 22 часам 40 минутам. Погибших нет. Все обстоятельства и причины пожара пока не известны. В том числе, не сообщается, где в момент возгорания были родители детей.
Напомним, в ночь перед Рождеством в Ярославской области вспыхнул дом, где жила семья с тремя детьми. К сожалению, в этом случае ребятишек спасти не удалось.