На западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, произошёл пожар в доме престарелых «Третий возраст». В здании, когда начался пожар, находились 65 человек . Причём многие из постояльцев с трудом передвигаются.

Как пишет telegram-канал Baza, медперсонал уже эвакуировал часть местных жильцов, но внутри могут оставаться лежачие больные.

К дому престарелых уже приехали десять машин скорой, два автобуса для размещения людей и спасатели. Подъехать вплотную к очагу пожара спасатели не могут — мешают провода.