На западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, произошёл пожар в доме престарелых «Третий возраст». В здании, когда начался пожар, находились
Как пишет telegram-канал Baza, медперсонал уже эвакуировал часть местных жильцов, но внутри могут оставаться лежачие больные.
К дому престарелых уже приехали десять машин скорой, два автобуса для размещения людей и спасатели. Подъехать вплотную к очагу пожара спасатели не могут — мешают провода.
Upd. Вскоре пожар был локализован — на площади в
Как пишет РИА «Новости», два человека погибли, ещё десять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Upd. Число жертв возросло до четырёх. Ещё два человека скончались в больнице. Как пишет telegram-канал Baza, среди погибших — постояльцы и работники дома престарелых.
Прошлой ночью ЧП произошло в селе под Нижним Новгородом: в жилом доме взорвался бытовой газ, один человек погиб.