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Автомобиль сбил пешехода на переходе

Автомобиль сбил пешехода на переходе

Полицейские закончили расследование по факту ДТП, случившегося 29 сентября прошлого года. Около полуночи на проспекте Фрунзе автомобиль «Фольксваген», за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил пешехода, переходившего дорогу по переходу. От удара 32-летний мужчина отлетел на несколько метров, его увезли на скорой, но в отделении реанимации он скончался.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. –

Уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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ДТП
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