Полицейские закончили расследование по факту ДТП, случившегося 29 сентября прошлого года. Около полуночи на проспекте Фрунзе автомобиль «Фольксваген», за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил пешехода, переходившего дорогу по переходу. От удара 32-летний мужчина отлетел на несколько метров, его увезли на скорой, но в отделении реанимации он скончался.



- В отношении водителя возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. –



Уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.