Экстренные службы вызвали к жилому дому в Ленинском районе Ярославля. В подвале здания слесари обнаружили предмет, похожий на мину. На место вызвали экстренные службы.



— Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл на место происшествия, где было установлено, что при проведении слесарных работ рабочими обнаружен предмет, визуально напоминающий минометную мину, — рассказали в Росгвардии.



Рабочих из подвала вывели на безопасное расстояние, из подъезда эвакуировали 11 жильцов.



— Прибывшие на место происшествия специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали опасный предмет как 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны с взрывателем, а также со следами сильной коррозии, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области. — Мина представляла угрозу. С соблюдением мер безопасности сотрудники ОМОН извлекли её и, поместив в специальный контейнер для перевозки взрывоопасных снарядов, вывезли на полигон, где она была уничтожена при помощи накладного заряда.