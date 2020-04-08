8 апреля среда
СЕЙЧАС +9°С
usd 75.45
eur 82.01
Срочно 1175 новых заражений по России за сутки
СЕЙЧАС +9°С
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Миномётная мина времён&nbsp;Великой Отечественной войны могла взорваться

Миномётная мина времён Великой Отечественной войны могла взорваться

Экстренные службы вызвали к жилому дому в Ленинском районе Ярославля. В подвале здания слесари обнаружили предмет, похожий на мину. На место вызвали экстренные службы.

— Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл на место происшествия, где было установлено, что при проведении слесарных работ рабочими обнаружен предмет, визуально напоминающий минометную мину, — рассказали в Росгвардии.

Рабочих из подвала вывели на безопасное расстояние, из подъезда эвакуировали 11 жильцов.

— Прибывшие на место происшествия специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали опасный предмет как 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны с взрывателем, а также со следами сильной коррозии, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области. — Мина представляла угрозу. С соблюдением мер безопасности сотрудники ОМОН извлекли её и, поместив в специальный контейнер для перевозки взрывоопасных снарядов, вывезли на полигон, где она была уничтожена при помощи накладного заряда.

В Ярославской области всё ещё часто находят мины и снаряды времён Великой Отечественной войны. О самых опасных из них рассказал сапёр ОМОНа.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

минаснаряд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!