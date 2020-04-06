В Ярославле тренера по хоккею нашли мёртвым в квартире

В Ярославле нашли мёртвым тренера-хоккеиста Андрея Колесова. Тело обнаружили в квартире, где жил спортсмен.
— Заподозрили неладное соседи — долго из дома не выходил, — говорят знакомые Андрея.
Пару лет назад мужчина некоторое время назад переехал из Рыбинска в Ярославль. Как говорят знакомые мужчины, он хотел изменить свою жизнь. Жил одиноко в съемной квартире. В 2018 году пропал, его объявляли в розыск. Потом мужчина нашёлся. В прошлом Андрей был хоккеистом. Играл в ярославской команде, когда та ещё называлась «Торпедо», а также в московском ЦСКА.
Дата прощания ещё неизвестна. У погибшего осталась сестра в Белоруссии, выехать на похороны брата она пока не может.
— Наш тренер многому нас научил. Мы часто слышали фразу от него, что «все люди сделаны из одного теста», тем самым, он учил нас никогда не сдаваться и быть настойчивым, никого не бояться и быть уверенными в себе, идти до конца к своей цели, несмотря ни на что! Наверное, многим его жёсткий подход к воспитанию казался странным, но благодаря этому мы стали хорошими людьми, настоящими мужчинами. Мы были настоящей хоккейной семьей во главе с ним. Спасибо вам, что научили любить хоккей, а также радоваться победам и преодолевать все трудности и преграды вместе! Вечная память о вас, Колесов Андрей Рудольфович, — написали ученики.