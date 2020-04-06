В Ярославле тренера по хоккею нашли мёртвым в квартире

— Наш тренер многому нас научил. Мы часто слышали фразу от него, что «все люди сделаны из одного теста», тем самым, он учил нас никогда не сдаваться и быть настойчивым, никого не бояться и быть уверенными в себе, идти до конца к своей цели, несмотря ни на что! Наверное, многим его жёсткий подход к воспитанию казался странным, но благодаря этому мы стали хорошими людьми, настоящими мужчинами. Мы были настоящей хоккейной семьей во главе с ним. Спасибо вам, что научили любить хоккей, а также радоваться победам и преодолевать все трудности и преграды вместе! Вечная память о вас, Колесов Андрей Рудольфович, — написали ученики.