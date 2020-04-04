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Происшествия

«Все почувствовали себя гонщиками на пустых дорогах»: в Ярославле разбились две машины

Автомобили столкнулись на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Свердлова

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У «Ауди» разбита вся передняя часть

У «Ауди» разбита вся передняя часть

Машин на улицах стало меньше, как и ДТП, но всё-таки аварии случаются. Сегодня на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова в Ярославле разбились две машины — «Ауди» A4 и «Шевроле-Круз».

У «Ауди» разбита передняя часть, у «Шевроле» — смят бок.

Дороги пустые, у части людей мозги по иному работать начинают? Двое вчера, двое сегодня при мне, откровенно забив, едут на красный. Не удивительно, что такие последствия, — пишет в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Андрей Круглов.


— Все «крутые парни» почувствовали себя гонщиками на «пустых» дорогах, — полагает Анастасия Соколова.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

— Проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Машину вынесло на тротуар. Ну тут хорошо хоть, что людей нет

Машину вынесло на тротуар. Ну тут хорошо хоть, что людей нет

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