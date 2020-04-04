Сегодня около часа дня по московскому времени в Орехово-Зуеве взорвался газ в квартире на третьем этаже пятиэтажки. В результате были полностью разрушены три верхних этажа. Как сообщает ТАСС, из-за взрыва погиб один человек, трое находятся в реанимации. Всего пострадавших шестеро, один из них — подросток. Его спасли очевидцы: после обрушения стен мальчик остался на третьем этаже. Его заметили местные жители, помогли спуститься и передали в руки врачей скорой помощи.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из полуразрушенного дома 50 человек, еще 150 покинули его самостоятельно. Сейчас на месте работают спецслужбы.
— Сидели на самоизоляции все дома, спокойно. И тут такой грохот, дым. Он рассеивался долго, пыль стояла. Потом увидели, что произошло. Скорая приехала быстро, — приводит слова очевидца 360tv.ru.
Как сообщает телеграм-канал Mash, предварительная причина взрыва — неисправность газовой колонки. Официальной информации пока нет: проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.
Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев, сюда же прибыл начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Полетыкин. Под личный контроль происшествие взял губернатор Андрей Воробьев. Он пообещал, что всех жителей дома временно разместят в гостиницах.