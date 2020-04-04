Сегодня около часа дня по московскому времени в Орехово-Зуеве взорвался газ в квартире на третьем этаже пятиэтажки. В результате были полностью разрушены три верхних этажа. Как сообщает ТАСС, из-за взрыва погиб один человек, трое находятся в реанимации. Всего пострадавших шестеро, один из них — подросток. Его спасли очевидцы: после обрушения стен мальчик остался на третьем этаже. Его заметили местные жители, помогли спуститься и передали в руки врачей скорой помощи.



Прибывшие на место спасатели эвакуировали из полуразрушенного дома 50 человек, еще 150 покинули его самостоятельно. Сейчас на месте работают спецслужбы.

