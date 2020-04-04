Сегодня в Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. В результате взрыва обрушился целый подъезд с первого по пятый этаж, пишет РИА «Новости». Сообщается об одном погибшем, еще четыре человека пострадали. Как пишет Baza, пострадавшие получили серьезные травмы головы и переломы, среди них 15-летний подросток.
По данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже, обрушились квартиры с пятого по третий этажи. Сейчас спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов.
На место происшествия отправлен начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым. Губернатор Андрей Воробьев взял происшествие под личный контроль и выехал на место происшествия.