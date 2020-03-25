В сети появилось видео ДТП, которое произошло 22 марта в Рыбинске Ярославской области у школы № 10. Здесь пьяный водитель устроил ДТП прямо у пешеходного перехода, по которому дети часто переходят дорогу. К счастью, в этот момент пешеходов на дороге не было.



На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль с уже почти отваливавшимся бампером вылетел на перекресток, чуть не задев другую машину. Резко развернулся и на полной скорости снес забор и врезался в дерево на противоположной стороне проезжей части. В этот момент по тротуару шла женщина. Увидев несущийся на нее автомобиль, она успела отбежать. В итоге чудом никто не пострадал.