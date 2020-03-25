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Квартира на Угличской выгорела

Квартира на Угличской выгорела

Сегодня ночью в Ярославле в доме на Угличской случился пожар. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь вспыхнул около полуночи. К несчастью, в огне погибла пожилая хозяйка квартиры.

— Огонь уничтожил 38 квадратных метров площади. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали 76.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На месте происшествия работали следователи. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

— Устанавливаются обстоятельства гибели ярославны. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

видео: «Подслушано в Ярославле»

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