Сегодня ночью в Ярославле в доме на Угличской случился пожар. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь вспыхнул около полуночи. К несчастью, в огне погибла пожилая хозяйка квартиры.

— Огонь уничтожил 38 квадратных метров площади. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали 76.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



На месте происшествия работали следователи. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.



— Устанавливаются обстоятельства гибели ярославны. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

