«Я сама выбиралась из перевернутого такси»: пострадавшая рассказала о ночной аварии

В Ярославле в ночь на 22 марта произошла авария. В 4:20 утра на проспекте Толбухина около дома
— У нас была главная дорога, водитель не гнал, и всё произошло очень быстро и резко, помню сильный удар, и всё — мы на крыше, — с ужасом вспоминает Анна. — Я сама выбралась из перевернутого такси, а как муж выбрался, не видела.
Сейчас Анна и ее муж уже дома. На место происшествия сразу приехала бригада скорой, которая увезла пару в Соловьёвскую больницу. Там их обследовали, женщине наложили швы на рассеченную бровь.