«Я сама выбиралась из перевернутого такси»: пострадавшая рассказала о ночной аварии

В Ярославле в ночь на 22 марта произошла авария. В 4:20 утра на проспекте Толбухина около дома № 68 столкнулись «Рено-Логан» и «Тойота-Камри». Первое авто оказалось такси, в котором ехала пара. Муж с женой направлялись домой, но вместо этого попали в Соловьёвскую больницу. От произошедшего Анна, пассажирка «Рено», до сих пор не может оправиться. Она рассказала, что все произошло резко.



— У нас была главная дорога, водитель не гнал, и всё произошло очень быстро и резко, помню сильный удар, и всё — мы на крыше, — с ужасом вспоминает Анна. — Я сама выбралась из перевернутого такси, а как муж выбрался, не видела.

