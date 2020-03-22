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Происшествия

«Я сама выбиралась из перевернутого такси»: пострадавшая рассказала о ночной аварии

На проспекте Толбухина ночью столкнулись две иномарки, одна из которой была такси

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Пассажиры&nbsp;«Рено-Логан» уверены, что водитель такси не виноват в случившемся&nbsp;

Пассажиры «Рено-Логан» уверены, что водитель такси не виноват в случившемся 

В Ярославле в ночь на 22 марта произошла авария. В 4:20 утра на проспекте Толбухина около дома № 68 столкнулись «Рено-Логан» и «Тойота-Камри». Первое авто оказалось такси, в котором ехала пара. Муж с женой направлялись домой, но вместо этого попали в Соловьёвскую больницу. От произошедшего Анна, пассажирка «Рено», до сих пор не может оправиться. Она рассказала, что все произошло резко.

— У нас была главная дорога, водитель не гнал, и всё произошло очень быстро и резко, помню сильный удар, и всё — мы на крыше, — с ужасом вспоминает Анна. — Я сама выбралась из перевернутого такси, а как муж выбрался, не видела.

Сейчас Анна и ее муж уже дома. На место происшествия сразу приехала бригада скорой, которая увезла пару в Соловьёвскую больницу. Там их обследовали, женщине наложили швы на рассеченную бровь.

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