В Ярославле сегодня рано утром в 04:35 произошла авария на проспекте Толбухина. Около дома № 68 столкнулись две иномарки — «Рено-Логан» и «Тойота-Камри». Удар был такой силы, что у машин повыбивало стекла, и на дороге остались части авто.



— Пострадали пассажиры, которые сидели в «Рено», 32-летний мужчина и 30-летняя женщина, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — В «Тойоте» за рулем был 55-летний мужчина, а в «Логане» — 47-летний. Они не пострадали.



В полиции рассказали, что на место аварии сразу выехали спасатели и скорая. Участникам ДТП оказали помощь, но в больницу не отправили, так как сильных травм не было, лишь ушибы.

