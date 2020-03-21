В центре Ярославля произошёл пожар. Очевидцы прислали видео в редакцию 76.RU.
- Пожар произошёл в кафе, расположенном в районе пересечения улиц Андропова и Нахимсона, - сообщил Александр Попов. - Возможно, огонь добрался и до офисов, расположенных в этом здании.
Видео: Александр Попов
- Полыхает сильно, - добавил Денис Комаров. - Вокруг собрались люди - смотрят, как пожарные тушат здание.
Обновлено в 22:10
В Главном Управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что в 22 часа 05 минут была объявлена ликвидация пожара.
- Посрадавших нет, в момент пожара в кафе не было посетителей, - сообщили в ведомстве. - Повреждена кровля здания.