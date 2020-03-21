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На месте происшествия работают пожарные

На месте происшествия работают пожарные

В центре Ярославля произошёл пожар. Очевидцы прислали видео в редакцию 76.RU.

- Пожар произошёл в кафе, расположенном в районе пересечения улиц Андропова и Нахимсона, - сообщил Александр Попов. - Возможно, огонь добрался и до офисов, расположенных в этом здании.

Видео: Александр Попов

- Полыхает сильно, - добавил Денис Комаров. - Вокруг собрались люди - смотрят, как пожарные тушат здание.

Обновлено в 22:10

В Главном Управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что в 22 часа 05 минут была объявлена ликвидация пожара.

- Посрадавших нет, в момент пожара в кафе не было посетителей, - сообщили в ведомстве. - Повреждена кровля здания.

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ЧПпожар
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