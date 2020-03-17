Сбил двух человек: в Рыбинске арестовали пьяного водителя, который пронесся по пешеходной зоне

В Рыбинске пьяный водитель сбил двух пешеходов. Произошло это 15 марта в 16 часов 25 минут на улице Суркова. Автомобиль «Рено» вылетел с дороги, проехал по широкому газону и, проломив забор, застрял на территории стройки. По пути он сбил 35-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении.
44-летний водитель попытался скрыться с места аварии, но его задержали.
— Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас мужчину по решению суда арестовали на 11 суток. Он находится в спецприёмнике. При этом оказалось, что владельцем автомобиля является вовсе не он, а его приятель. Хозяина иномарки тоже ждёт наказание — за передачу управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения. За это хозяину машины грозит штраф — 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Автомобиль помещён на специализированную стоянку.
По факту ДТП продолжается проверка.
и вновь беспечно и праздношатающиеся пешеходы без светоотражающих стикеров создают аварийную обстановку для автомобилистов 😁