Сбил двух человек: в Рыбинске арестовали пьяного водителя, который пронесся по пешеходной зоне

В Рыбинске пьяный водитель сбил двух пешеходов. Произошло это 15 марта в 16 часов 25 минут на улице Суркова. Автомобиль «Рено» вылетел с дороги, проехал по широкому газону и, проломив забор, застрял на территории стройки. По пути он сбил 35-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении.



44-летний водитель попытался скрыться с места аварии, но его задержали.



— Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.