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«Не смог проскочить»: в Ярославле бетономешалка столкнулась с автобусом и маршруткой. Видео

Очевидцы рассказали, что произошло на месте ДТП

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ДТП произошло на Октябрьской площади

ДТП произошло на Октябрьской площади

В Ярославле на Октябрьской площади произошло ДТП с участием бетономешалки, автобуса и маршрутки.

— Водитель бетономешалки пытался проскочить между автобусом и маршруткой, но не смог этого сделать, так как водитель маршрутки не уступил ему дорогу, — рассказали очевидцы ДТП.

Видео: Безопасный регион

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В деталях случившегося предстоит разобраться специалистам Госавтоинспекции.

Ещё одно ДТП произошло на улице Большой Норской. В районе дома № 13 столкнулись две машины: «Рено» и «Форд». От удара один автомобиль отлетел в забор у дороги, другой вылетел на тротуар и врезался в светофор. При этом очевидцы сообщают, что пострадала женщина-пешеход.

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ДТПтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
17 мар 2020 в 14:10

Вообще-то у мешалки главная дорога.Это водитель маршрутки дятел.Чурок набрали.Они там у себя без правил вообще ездят.А тут жизни людей ставят под угрозу.Отменить маршрутки надо как в Казани.

Деолигия
17 мар 2020 в 14:46

оба конченные и маршрутчик и мешалка...

Гость
17 мар 2020 в 14:39

У бетономешалки главная дорога, уступать должен был водитель маршрутки.
Но, если по ситуации, а не по правилам - оба идиоты. Один на своей бетономешалке прет и его не волнует ничего, особенно, что в двух машинах-автобус и маршрутка, могут пострадать люди. Другой на маршрутке с пассажирами лезет и не важно убьет он своих пассажиров или нет, главное проскочить.