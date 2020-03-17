«Не смог проскочить»: в Ярославле бетономешалка столкнулась с автобусом и маршруткой. Видео

В Ярославле на Октябрьской площади произошло ДТП с участием бетономешалки, автобуса и маршрутки.
— Водитель бетономешалки пытался проскочить между автобусом и маршруткой, но не смог этого сделать, так как водитель маршрутки не уступил ему дорогу, — рассказали очевидцы ДТП.
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По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В деталях случившегося предстоит разобраться специалистам Госавтоинспекции.
Ещё одно ДТП произошло на улице Большой Норской. В районе дома № 13 столкнулись две машины: «Рено» и «Форд». От удара один автомобиль отлетел в забор у дороги, другой вылетел на тротуар и врезался в светофор. При этом очевидцы сообщают, что пострадала женщина-пешеход.
Вообще-то у мешалки главная дорога.Это водитель маршрутки дятел.Чурок набрали.Они там у себя без правил вообще ездят.А тут жизни людей ставят под угрозу.Отменить маршрутки надо как в Казани.