«Не смог проскочить»: в Ярославле бетономешалка столкнулась с автобусом и маршруткой. Видео

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В деталях случившегося предстоит разобраться специалистам Госавтоинспекции.



Ещё одно ДТП произошло на улице Большой Норской. В районе дома № 13 столкнулись две машины: «Рено» и «Форд». От удара один автомобиль отлетел в забор у дороги, другой вылетел на тротуар и врезался в светофор. При этом очевидцы сообщают, что пострадала женщина-пешеход.

