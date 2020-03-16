Пламя было видно с проспекта Авиаторов: в Заволжском районе Ярославля вспыхнул дом

Вечером 15 марта в Заволжском районе Ярославля загорелся частный дом. Сообщение о возгорании на улице Центральной, 14 поступило в МЧС в 22:10. Пламя было видно с проспекта Авиаторов. Пожарным потребовалось три часа, чтобы потушить огонь.



— В результате пожара повреждено строение на площади 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

