«Жена из-за боли не может ходить»: муж пострадавшей в ДТП на Московском ищет свидетелей аварии

10 марта в Ярославле на перекрёстке улицы Калинина и Московского проспекта Nissan X-Trail влетел в бок Mitsubishi. Пассажиров Mitsubishi госпитализировали.



Водитель «Ниссана» уверен, что столкновение произошло из-за повернувшего на красный «Мицубиси». Мужчина попросил отозваться свидетелей ДТП — пострадала его 67-летняя мама. А сегодня в редакцию 76.RU с этой же просьбой обратился второй участник происшествия — Максим Николаев.



— Я ехал по навигатору, когда загорелась стрелка — повернул с Московского проспекта на улицу Калинина. И в нас врезался Nissan. Видеорегистратор подвёл, последняя запись на нём — от 8 марта, — говорит Максим. — Моя жена Карина получила ушибы, у неё сильные боли, еле ходит. Ей постоянно делают обезболивающие уколы. А нашей подруге — 46-летней Тамаре — повезло меньше. У неё перелом тазобедренной кости. В понедельник операция. Мы приехали на пару дней из Крыма повидаться с сыновьями, они учатся здесь в училище противовоздушной обороны. А всё обернулось вот так...



Если вы стали свидетелем ДТП или засняли его на видеорегистратор, просим связаться с редакцией: 8-910-814-22-06.

