«Пытался сбежать с места ДТП»: деньги за снесённые светофор, забор и знаки взыщут с водителя фуры

ДТП произошло в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе в Ярославле

Стали известны детали ДТП с фурой, которая сегодня ночью снесла светофор, забор и дорожные знаки на проспекте Фрунзе в Ярославле.



— Водитель пытался сбежать с места происшествия, но буквально на следующем перекрёстке его догнали сотрудники ГИБДД, — рассказали очевидцы.



Сейчас на месте происшествия рабочие восстанавливают то, что своротил большегруз.



— Сейчас идут восстановительные работы, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. Выясняется ущерб — подрядчик делает обследование, смету составит Агентство по муниципальному заказу ЖКХ. Ущерб будут взыскивать с водителя.

