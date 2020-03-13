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Происшествия

«Пытался сбежать с места ДТП»: деньги за снесённые светофор, забор и знаки взыщут с водителя фуры

Появились новые подробности аварии на проспекте Фрунзе в Ярославле

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ДТП произошло в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе в Ярославле

ДТП произошло в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе в Ярославле

Стали известны детали ДТП с фурой, которая сегодня ночью снесла светофор, забор и дорожные знаки на проспекте Фрунзе в Ярославле.

— Водитель пытался сбежать с места происшествия, но буквально на следующем перекрёстке его догнали сотрудники ГИБДД, — рассказали очевидцы.

Сейчас на месте происшествия рабочие восстанавливают то, что своротил большегруз.

— Сейчас идут восстановительные работы, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. Выясняется ущерб — подрядчик делает обследование, смету составит Агентство по муниципальному заказу ЖКХ. Ущерб будут взыскивать с водителя.

ДТП с фурой, которая снесла забор, дорожные знаки и светофор, попало на камеры уличного видеонаблюдения.

— Видно, что большегрузу никто не мешает, радиус разворота можно было бы взять больше, — считает координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Странная авария.

ДТП произошло ночью в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе.

— Автомобиль MAN произвёл наезд на препятствие, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

Фура выехала на обочину и снесла всё, что ей попалось на пути. Ранее в мэрии рассказали, когда всё это восстановят.

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происшествияавтоДТП
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
13 мар 2020 в 15:09

да тут все странно. во первых фура едет с открытыми! дверями прицепа, полная как видно товара! а как же материальная ответственность за груз?
во вторых нормальный водитель фуры на автопилоте уже выбирает радиус поворота, и он так не повернет в здравом уме...
Тут либо водитель был под кайфом (алко, нарко), либо что блестяще подтверждает все нестыковки, угонщик или человек далёкий от вождения большегрузов..

Гость
13 мар 2020 в 14:50

13 марта: приметы и поверья

Если дождь идет, лету быть мокрым.
Солнце в кругах – к хорошему урожаю.
Длинные сосульки – долгий лён. Ещё длинные сосульки обещали затяжную весну.
Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.
Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.
Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.
Месяц рогами вниз – к теплу.
Грач прилетел – снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
Сны с 12 на 13 марта могут сбыться на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 марта, было уже прежде, то ждите его исполнения.

Гость
13 мар 2020 в 14:48

Вы там здоровы? 4 статья за день.