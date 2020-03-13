«Пытался сбежать с места ДТП»: деньги за снесённые светофор, забор и знаки взыщут с водителя фуры

Стали известны детали ДТП с фурой, которая сегодня ночью снесла светофор, забор и дорожные знаки на проспекте Фрунзе в Ярославле.
— Водитель пытался сбежать с места происшествия, но буквально на следующем перекрёстке его догнали сотрудники ГИБДД, — рассказали очевидцы.
Сейчас на месте происшествия рабочие восстанавливают то, что своротил большегруз.
— Сейчас идут восстановительные работы, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. Выясняется ущерб — подрядчик делает обследование, смету составит Агентство по муниципальному заказу ЖКХ. Ущерб будут взыскивать с водителя.
ДТП с фурой, которая снесла забор, дорожные знаки и светофор, попало на камеры уличного видеонаблюдения.
— Видно, что большегрузу никто не мешает, радиус разворота можно было бы взять больше, — считает координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Странная авария.
ДТП произошло ночью в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе.
— Автомобиль MAN произвёл наезд на препятствие, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Пострадавших нет.
Фура выехала на обочину и снесла всё, что ей попалось на пути. Ранее в мэрии рассказали, когда всё это восстановят.