Спорткар с ярославскими номерами прокатился по пешеходной зоне в Саратове. Произошло это 10 марта. Ярко-красный Chevrolet Camaro свободно проехался по закрытому для транспорта участку проспекта Кирова. Прохожие были возмущены такой наглостью. Кто был за рулём машины, неизвестно.



— По данному факту идёт проверка, ведётся поиск водителя. Известно, что машину не так давно продали. Прежний владелец снял номер с учёта, а новый, нарушив установленный 10-дневный срок, ещё его не зарегистрировал. По этой причине номерной знак сейчас объявлен в розыск, — пояснили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

