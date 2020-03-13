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Спорткар с ярославскими номерами прокатился по пешеходной зоне в Саратове

Номер машины объявлен в розыск

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Спорткар с ярославскими номерами проехал по пешеходной зоне в Саратове

Спорткар с ярославскими номерами проехал по пешеходной зоне в Саратове

Спорткар с ярославскими номерами прокатился по пешеходной зоне в Саратове. Произошло это 10 марта. Ярко-красный Chevrolet Camaro свободно проехался по закрытому для транспорта участку проспекта Кирова. Прохожие были возмущены такой наглостью. Кто был за рулём машины, неизвестно.

— По данному факту идёт проверка, ведётся поиск водителя. Известно, что машину не так давно продали. Прежний владелец снял номер с учёта, а новый, нарушив установленный 10-дневный срок, ещё его не зарегистрировал. По этой причине номерной знак сейчас объявлен в розыск, — пояснили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

Сейчас номер автомобиля находится в розыске

Сейчас номер автомобиля находится в розыске

Также известно, что последние штрафы на данный автомобиль были выписаны в Москве.

Если вы что-то знаете о судьбе этой машины, сообщите в редакцию.

Если вы что-то знаете об этой истории, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку ВКонтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89023321719).

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происшествиямашина на пешеходной зоне
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КОММЕНТАРИИ (2)

ВеДм
13 мар 2020 в 10:35

А в Москве Чайка с ярославскими номерами в очередной раз показала себя во всей красе. Может об этом стоит статейку написать?

Гость
13 мар 2020 в 10:16

В Ярославле Феррари такого же цвета и тоже по тротуару разъезжала по ул. Володарского у перекрестка с ул. Свободы. Прокладка между рулем и сиденьем была женскага пола. Ярославская фишка?