Ярославцы вычислили внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Ярославцы вычислили машину, водитель которой устроил массовое ДТП и сбежал. В 76.RU обратилась жительница Дзержинского района, которая заметила машину недалеко от своего дома.
— В настоящий момент авто припарковано на месте бывшей автостоянки во дворе дома № 14 на улице Панина, — сообщила женщина и прислала фото.
По ее словам, владелец авто живет в одном из ближайших домов.
«Ярнет» / Youtube.com
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Напомним, авария произошла на улице Панина 10 марта. Темный внедорожник ударил проезжавшую мимо машину, а та врезалась еще в два авто. В ДТП пострадала 16-летняя девочка.