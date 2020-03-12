Ярославцы вычислили внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Ярославцы нашли внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Ярославцы вычислили машину, водитель которой устроил массовое ДТП и сбежал. В 76.RU обратилась жительница Дзержинского района, которая заметила машину недалеко от своего дома.



— В настоящий момент авто припарковано на месте бывшей автостоянки во дворе дома № 14 на улице Панина, — сообщила женщина и прислала фото.



По ее словам, владелец авто живет в одном из ближайших домов.

