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Ярославцы вычислили внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Где отыскали машину

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Ярославцы нашли внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Ярославцы нашли внедорожник, водитель которого устроил массовое ДТП и сбежал

Ярославцы вычислили машину, водитель которой устроил массовое ДТП и сбежал. В 76.RU обратилась жительница Дзержинского района, которая заметила машину недалеко от своего дома.

— В настоящий момент авто припарковано на месте бывшей автостоянки во дворе дома № 14 на улице Панина, — сообщила женщина и прислала фото.

По ее словам, владелец авто живет в одном из ближайших домов.

«Ярнет» / Youtube.com

Мы отправили эту информацию в ГИБДД.

Напомним, авария произошла на улице Панина 10 марта. Темный внедорожник ударил проезжавшую мимо машину, а та врезалась еще в два авто. В ДТП пострадала 16-летняя девочка.

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ДТПулица Панина
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