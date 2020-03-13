«Вы бы слышали эти слова!»: в Ярославле пенсионерку избили за замечание детям, ругавшимся матом

Вере Антипенковой досталось прямо у спортплощадки Фото: Вера Антипенкова, Александра Савельева

В Ярославле 62-летняя Вера Антипенкова обратилась за помощью к полицейским. Пенсионерка попросила разобраться с футбольным тренером, который её избил.

Началось всё с того, что женщина никак не могла смириться с тем, что у неё под окнами дети, играющие в футбол у школы №56, постоянно громко ругаются матом.

— Сил никаких нет: на балкон не выйти — такой мат стоит! А рядом гуляют другие дети, мамы с колясками, — объяснила Вера Антипенкова. — Это всё происходит на футбольной площадке прямо на территории школы. Неужели ничего нельзя изменить? Самих детей тоже жалко, ну кто из них вырастет?



Женщина рассказывает, что не раз говорила детям, что ругаться матом плохо, когда они проходили мимо неё, но те смеялись и посылали её теми самыми словами куда подальше.

— Я решила, что дальше так продолжаться не может, и пошла поговорить со взрослыми, которые тренируют этих детей, — продолжила пенсионерка. — Я стала очень вежливо просить мужчину, который представился тренером, как-то повлиять на ситуацию. Вы бы слышали, какие слова посыпались в мой адрес! Дети поддержали тренера и тоже вылили на меня кучу оскорблений. Я возмутилась: «Почему вы так со мной разговариваете?», в ответ на что мужчина избил меня — ударил ногой в бедро и рукой в грудь. Было очень обидно.

Вера Григорьевна говорит, что синяки у неё потихоньку заживают, да и обида тоже отступает.

— Но смириться тем, что детей приучают к мату, я не могу, — вздыхает она.

Когда мы приехали к 56-й школе, на футбольном поле мяч гоняли несколько школьников. Мат реально оттуда шёл отборный. Но посыпать грязными словечками нас подростки не стали. Они внимательно выслушали историю и очень удивились, что такое могло произойти.



А вас возмущает, когда дети матерятся?