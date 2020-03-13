13 марта пятница
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.03
eur 83.66
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.03
eur 83.66

Все новости

Все новости
Происшествия

«Вы бы слышали эти слова!»: в Ярославле пенсионерку избили за замечание детям, ругавшимся матом

Вера Антипенкова написала заявление в полицию

1 547
7 Обсудить

Поделиться

Вере Антипенковой досталось прямо у спортплощадки

Вере Антипенковой досталось прямо у спортплощадки

В Ярославле 62-летняя Вера Антипенкова обратилась за помощью к полицейским. Пенсионерка попросила разобраться с футбольным тренером, который её избил.

Началось всё с того, что женщина никак не могла смириться с тем, что у неё под окнами дети, играющие в футбол у школы №56, постоянно громко ругаются матом.

— Сил никаких нет: на балкон не выйти — такой мат стоит! А рядом гуляют другие дети, мамы с колясками, — объяснила Вера Антипенкова. — Это всё происходит на футбольной площадке прямо на территории школы. Неужели ничего нельзя изменить? Самих детей тоже жалко, ну кто из них вырастет?

Женщина рассказывает, что не раз говорила детям, что ругаться матом плохо, когда они проходили мимо неё, но те смеялись и посылали её теми самыми словами куда подальше.

— Я решила, что дальше так продолжаться не может, и пошла поговорить со взрослыми, которые тренируют этих детей, — продолжила пенсионерка. — Я стала очень вежливо просить мужчину, который представился тренером, как-то повлиять на ситуацию. Вы бы слышали, какие слова посыпались в мой адрес! Дети поддержали тренера и тоже вылили на меня кучу оскорблений. Я возмутилась: «Почему вы так со мной разговариваете?», в ответ на что мужчина избил меня — ударил ногой в бедро и рукой в грудь. Было очень обидно.

Вера Григорьевна говорит, что синяки у неё потихоньку заживают, да и обида тоже отступает.

— Но смириться тем, что детей приучают к мату, я не могу, — вздыхает она.

Когда мы приехали к 56-й школе, на футбольном поле мяч гоняли несколько школьников. Мат реально оттуда шёл отборный. Но посыпать грязными словечками нас подростки не стали. Они внимательно выслушали историю и очень удивились, что такое могло произойти.

А вас возмущает, когда дети матерятся?

    — Да наш физрук вообще святой, он бы никогда так не поступил, — заверили парни.

    В школе тоже удивились, услышав в пересказе историю Веры Антипенковой.

    — Впервые слышу о таком, — удивилась директор Татьяна Озерова. — Если к нам обратятся полицейские, мы обязательно окажем им содействие, чтобы всё выяснить. Да только вряд ли это могли сделать наши педагоги.

    Сделать это и правда мог кто угодно. На футбольном поле играют не только ученики этой школы. Здесь проводят турниры и другие команды. Да доступ к площадке открыт — играть здесь мог кто угодно.

    — Женщина написала заявление, — сообщили в ОМВД России по Дзержинскому городскому району Ярославля. — В настоящее время проводится проверка.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ4
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    матдетиизбили женщину
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    13 мар 2020 в 09:46

    Надо было записать этот футбол на телефон с озвучкой и выложить в Интернет. Потом заявление в милицию! Мерзости развелось безмозглой. В предложении из 5 слов по 10 ошибок делают, зато матерный словарный запас зашкаливает. Безнаказанность и вседозволенность. Плюют на любые нормы. Тренера или учителя, который там был на площадке, вообще от детей на пушечный выстрел подпускать нельзя. Хорош "педагог".

    13 мар 2020 в 08:54

    А был ли мальчик (тренер)....?

    Гость
    13 мар 2020 в 07:39

    Благодаря интернету,любой может попасть в информационную движуху.И даже увидеть свое фото на главной странице.Прикольно,в России пенсионер-прям как звание почетное,62 года,спасите пенсионерку, вроде женщины свой возраст скрывают,стараются выглядеть лучше...