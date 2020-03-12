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Проверяют на сибирскую язву: в Ярославской области нашли свалку из трупов животных

Сейчас место дезинфицируют

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В Ярославской области нашли свалку трупов животных

В Ярославской области нашли свалку трупов животных

ЧП в Ярославской области: в Даниловском районе найдена свалка трупов животных. Останки коров были обнаружены 11 марта в ручье, недалеко от дороги. На них наткнулся местный охотник.

— Отходы уже убраны с территории владельцем этого земельного участка. Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Проводится дезинфекция места, — сообщил директор департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун.

Не исключено, что трупы сюда попали с фермы, которая находится неподалеку. Но это пока только версия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Ярославской области.

Марина Борбат, vk.com

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свалкаДаниловский район
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КОММЕНТАРИИ (1)

12 мар 2020 в 15:06

Это просто @@@@@😠😶