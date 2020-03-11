Вспыхнули списанные мячи: в Переславле загорелась школа, эвакуировали 780 человек

Утром 11 марта в Переславле-Залесском Ярославской области загорелась школа № 6. Пожар начался около 8 часов 40 минут, когда шёл первый урок. Коридоры и кабинеты заволокло дымом.
— Из школы эвакуировали 780 человек, из которых 740 — дети, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
В 8:58 пожар потушили. К счастью, никто не пострадал.
В МЧС сообщили, что вспыхнул мусор на лестничной площадке.
— Загорелись списанные мячи в пакете, приготовленные к утилизации и находящиеся около склада в лестничном пролёте. Все оперативные службы сработали безупречно, сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции. Угрозы детям никакой нет, но многие родители приехали и забрали детей, — сообщил депутат Ярославской областной думы из Переславля Сергей Хабибулин.
Кстати, по словам Сергея Хабибулина, две недели назад эту школу проверяли представители Общероссийского народного фронта совместно с депутатами.
— Были зафиксированы протечки крыши в некоторых классах и коридорах. Но, как заверило руководство, пожар был не из-за протечки и замыкания, в этом месте крыша не текла, — добавил Хабибулин.
Основной версией причин пожара на настоящий момент считается поджог. Впрочем, сейчас идёт проверка, все обстоятельства происшествия уточняются.