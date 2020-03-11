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Вспыхнули списанные мячи: в Переславле загорелась школа, эвакуировали 780 человек

Подробности ЧП в Ярославской области

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Пожар в переславской школе начался во время первого урока

Пожар в переславской школе начался во время первого урока

Утром 11 марта в Переславле-Залесском Ярославской области загорелась школа № 6. Пожар начался около 8 часов 40 минут, когда шёл первый урок. Коридоры и кабинеты заволокло дымом.

— Из школы эвакуировали 780 человек, из которых 740 — дети, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В 8:58 пожар потушили. К счастью, никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что вспыхнул мусор на лестничной площадке.

— Загорелись списанные мячи в пакете, приготовленные к утилизации и находящиеся около склада в лестничном пролёте. Все оперативные службы сработали безупречно, сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции. Угрозы детям никакой нет, но многие родители приехали и забрали детей, — сообщил депутат Ярославской областной думы из Переславля Сергей Хабибулин.

Очаг возгорания находился на лестничной площадке

Очаг возгорания находился на лестничной площадке

Кстати, по словам Сергея Хабибулина, две недели назад эту школу проверяли представители Общероссийского народного фронта совместно с депутатами.

— Были зафиксированы протечки крыши в некоторых классах и коридорах. Но, как заверило руководство, пожар был не из-за протечки и замыкания, в этом месте крыша не текла, — добавил Хабибулин.

В школе есть протечки, что могло вызвать замыкание проводки. Но, по предварительной информации, причиной пожара стало не это

В школе есть протечки, что могло вызвать замыкание проводки. Но, по предварительной информации, причиной пожара стало не это

Основной версией причин пожара на настоящий момент считается поджог. Впрочем, сейчас идёт проверка, все обстоятельства происшествия уточняются.

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пожар в школеПереславль-Залесский
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
11 мар 2020 в 12:00

О да! Списанные мячи мастера вспыхивать! Их и поджечь - то надо умудрится, окурка не хватит, надо бумаг каких нибудь положить, и побольше, пока не займутся. В общем, если кроме мячей там мусора не валялось, однозначно кто-то специально запалил.

Гость
11 мар 2020 в 11:25

"в Переславле-Залесском Ярославской области"
А в какой то еще области есть Переславль-Залесский?

Гость
11 мар 2020 в 11:22

да какой поджёг , мячики вспыхнули от старости , тёрлись тёрлись друг об друга и загорелись