Умер на месте: в Рыбинске сбили 30-летнего парня

Сбитый пешеход скончался на месте Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

В Рыбинске в Ярославской области насмерть сбили 30-летнего парня. ДТП произошло в 20 часов 20 минут на проспекте Батова. На молодого мужчину наехал «Форд Фокус».

— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — сообщили в ГИБДД Рыбинска.

Удар оказался настолько сильным, что с пострадавшего слетела обувь. Это видно на кадрах с места аварии. Молодой человек получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.

В соцсетях люди пишут, что, возможно, эта трагедия для кого-то станет уроком, так как в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу.

