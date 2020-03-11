Умер на месте: в Рыбинске сбили 30-летнего парня

В Рыбинске в Ярославской области насмерть сбили 30-летнего парня. ДТП произошло в 20 часов 20 минут на проспекте Батова. На молодого мужчину наехал «Форд Фокус».
— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — сообщили в ГИБДД Рыбинска.
Удар оказался настолько сильным, что с пострадавшего слетела обувь. Это видно на кадрах с места аварии. Молодой человек получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.
«Подслушано в Рыбинске»/Vk.com
В соцсетях люди пишут, что, возможно, эта трагедия для кого-то станет уроком, так как в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу.
— Там всегда бегают. От старого до малого. С детьми, с колясками, — пишут рыбинцы в комментариях.