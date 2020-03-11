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Умер на месте: в Рыбинске сбили 30-летнего парня

В ГИБДД рассказали об обстоятельствах трагедии

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Сбитый пешеход скончался на месте

Сбитый пешеход скончался на месте

В Рыбинске в Ярославской области насмерть сбили 30-летнего парня. ДТП произошло в 20 часов 20 минут на проспекте Батова. На молодого мужчину наехал «Форд Фокус».

— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — сообщили в ГИБДД Рыбинска.

Удар оказался настолько сильным, что с пострадавшего слетела обувь. Это видно на кадрах с места аварии. Молодой человек получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.

«Подслушано в Рыбинске»/Vk.com

В соцсетях люди пишут, что, возможно, эта трагедия для кого-то станет уроком, так как в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу.

— Там всегда бегают. От старого до малого. С детьми, с колясками, — пишут рыбинцы в комментариях.

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ДТПсбили на проспекте БатоваДТП в Рыбинске
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КОММЕНТАРИИ (3)

марина
11 мар 2020 в 11:20

Наверное водителям железок надо не в телефон пялиться, а смотреть на дорогу, пусть сидит другим не повадно будет

Гость
11 мар 2020 в 11:16

"Удар оказался настолько сильным, что с пострадавшего слетела обувь."
Обувь слетела не от удара, а из-за того, что во время смерти мышцы резко сокращаются и обувь оказывается велика из-за чего труп легко с ней расстается.