«От удара отбросило в забор»: в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутки

Вчера вечером в Ярославле на пересечении улиц Победы и Советской произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.



— Маршрутное такси ехало в правом ряду, а затем выехало на перекрёсток для поворота налево, перекрыв видимость стоявшему там чёрному авто, — сообщил координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Тот не увидел автомобиль и поехал. В итоге произошло, что они столкнулись, и после удара чёрную легковушку отбросило в забор.



Очевидцы говорят, что вина водителя легкового автомобиля очевидна, так как тот выехал на полосу встречного движения. Тем не менее специалисты Госавтоинспекции изучат все детали произошедшего и вынесут свой вердикт.

