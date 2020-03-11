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«От удара отбросило в забор»: в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутки

Первые подробности о случившемся

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ДТП произошло на пересечении улиц&nbsp;Победы и Советской

ДТП произошло на пересечении улиц Победы и Советской

Вчера вечером в Ярославле на пересечении улиц Победы и Советской произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

— Маршрутное такси ехало в правом ряду, а затем выехало на перекрёсток для поворота налево, перекрыв видимость стоявшему там чёрному авто, — сообщил координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Тот не увидел автомобиль и поехал. В итоге произошло, что они столкнулись, и после удара чёрную легковушку отбросило в забор.

Очевидцы говорят, что вина водителя легкового автомобиля очевидна, так как тот выехал на полосу встречного движения. Тем не менее специалисты Госавтоинспекции изучат все детали произошедшего и вынесут свой вердикт.

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ДТПпроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
11 мар 2020 в 11:13

"легковушку отбросило в забор"
или на забор?

Гость
11 мар 2020 в 11:08

Водитель легкового авто должен был стоять, но маршрутки там вообще не должно было быть, из правого ряда поворачивать налево, ПДД, не, не слышал. Вы посмотрите, как едет 95 маршрут на пл. Юбилейной от остановки у ДК Добрынина, они на Толбухина этот "круг" пересекают под прямым углом, а не то что из какой-то полосы.

Гость
11 мар 2020 в 10:36

На этом перекрестке в утренний час пик половина маршруток в сторону центра поворачивает с правого ряда. Причем водители сознательно стоят в правой полосе даже при возможности занять левую. Но ГИБДД за 500руб. штрафа не заморачивается, пока авария не случится