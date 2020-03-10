«Всё держал в себе»: стали известны подробности исчезновения ярославца



Ярославец Владимир Царьков пропал 6 марта после ссоры с женой . Сестра пропавшего рассказала порталу 76.RU подробности его исчезновения.



— Я связалась со всеми друзьями брата — никто его не видел. Была надежда найти его в отделении полиции или больнице, но его нигде нет. Он не загульный, всегда ночевал дома. В том году у него была пневмония, дала осложнения на ноги. Были проблемы с работой, — рассказала Светлана. — Он спокойный, старался всё в себе держать.



По словам Светланы, Владимир боролся с депрессией на фоне переживаний. Справиться с недугом помогали супруга и родственники. Близкие переживают, но всё же надеются на хорошее. Дома отца ждут двое сыновей.



Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Владимира Царькова, просим связаться с редакцией: +7 910 814-22-06.

