В Ярославле микроавтобус влетел в ограждение: водителя и пассажира увезли на скорой

Вчера вечером на окружной дороге Ярославля, в районе посёлка Лесные Поляны автомобиль «Фиат Дукато» влетел в забор. Кабину микроавтобуса буквально смяло.



— Авария произошла в 17:33. На месте водителю и пассажиру оказали первую помощь. Затем их госпитализировали в Соловьёвскую больницу, — сообщили порталу 76.RU в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Видео с места ДТП со своего видеорегистратора в паблике «Подслушано у водителей | Ярославль» опубликовал Арсений Перепусков. О причинах ДТП пока не известно. Ярославцы предполагают, что у машины отказали тормоза.

