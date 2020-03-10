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В Ярославле микроавтобус влетел в ограждение: водителя и пассажира увезли на скорой

ДТП произошло в районе посёлка Лесные Поляны

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Машину впечатало в ограждение

Машину впечатало в ограждение

Вчера вечером на окружной дороге Ярославля, в районе посёлка Лесные Поляны автомобиль «Фиат Дукато» влетел в забор. Кабину микроавтобуса буквально смяло.

— Авария произошла в 17:33. На месте водителю и пассажиру оказали первую помощь. Затем их госпитализировали в Соловьёвскую больницу, — сообщили порталу 76.RU в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Видео с места ДТП со своего видеорегистратора в паблике «Подслушано у водителей | Ярославль» опубликовал Арсений Перепусков. О причинах ДТП пока не известно. Ярославцы предполагают, что у машины отказали тормоза.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
10 мар 2020 в 12:56

Арсений лучше бы машиной управлял, а не снимал ДТП, а то едут снимают, а потом сами торчат где-нибудь.

Гость
10 мар 2020 в 12:55

Купи глобус ярославской области. Это Кузнечиха

Гость
10 мар 2020 в 13:03

хорошо — хорошо , глядишь и заторов на дорогах меньше будет