Влетел на большой скорости: в Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля

В Ростовском районе Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля. ДТП произошло в 17:20 возле поворота на Белогостицы. «Нива» и «Ниссан» стояли на светофоре, когда в них на большой скорости влетела «Газель». Момент ДТП попал на регистратор проезжавшей рядом машины.



— Пьяный водитель «Газели» протаранил стоящие на светофоре автомобили «Нива» и «Ниссан», — написал в группе «Жесть Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Королёв. — В результате ДТП есть пострадавшие, женщину увезли на скорой.

