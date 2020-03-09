12 марта четверг
СЕЙЧАС +5°С
usd 71.47
eur 81.02
СЕЙЧАС +5°С
usd 71.47
eur 81.02

Все новости

Все новости
Происшествия

Влетел на большой скорости: в Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля

Момент ДТП попал на видеорегистратор

2 910
2 Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в Ростовском районе

ДТП произошло в Ростовском районе

В Ростовском районе Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля. ДТП произошло в 17:20 возле поворота на Белогостицы. «Нива» и «Ниссан» стояли на светофоре, когда в них на большой скорости влетела «Газель». Момент ДТП попал на регистратор проезжавшей рядом машины.

— Пьяный водитель «Газели» протаранил стоящие на светофоре автомобили «Нива» и «Ниссан», — написал в группе «Жесть Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Королёв. — В результате ДТП есть пострадавшие, женщину увезли на скорой.

То, что водитель «Газели» был не трезв, подтверждают и другие очевидцы аварии.

— К водителю подходили, и он был в ноль, а также его пассажирка, — написала Катерина Ноготок в группе «Подслушано Ростов Великий» во «ВКонтакте».

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

— По предварительной информации, пострадали 61-летний водитель и 63-летняя пассажирка «Нивы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Газель» врезалась в стоящие на светофоре машины

«Газель» врезалась в стоящие на светофоре машины

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
10 мар 2020 в 07:46

даешь больше дтп , а то в мире не стабильно

ваш господин
9 мар 2020 в 22:19

мало жести , надо больше