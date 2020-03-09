Влетел на большой скорости: в Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля

В Ростовском районе Ярославской области «Газель» протаранила два автомобиля. ДТП произошло в 17:20 возле поворота на Белогостицы. «Нива» и «Ниссан» стояли на светофоре, когда в них на большой скорости влетела «Газель». Момент ДТП попал на регистратор проезжавшей рядом машины.
— Пьяный водитель «Газели» протаранил стоящие на светофоре автомобили «Нива» и «Ниссан», — написал в группе «Жесть Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Королёв. — В результате ДТП есть пострадавшие, женщину увезли на скорой.
То, что водитель «Газели» был не трезв, подтверждают и другие очевидцы аварии.
— К водителю подходили, и он был в ноль, а также его пассажирка, — написала Катерина Ноготок в группе «Подслушано Ростов Великий» во «ВКонтакте».
На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
— По предварительной информации, пострадали 61-летний водитель и 63-летняя пассажирка «Нивы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.