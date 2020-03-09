«Фольксваген» вылетел на встречку: в ДТП в Ярославской области погибла женщина

Смертельное ДТП произошло 8 марта в 10:45 на трассе М-8 в Переславском районе.



— По предварительной информации, 48-летняя женщина за рулём «Фольксвагена» не справилась с управлением, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с БМВ.



— В результате аварии с травмами увезли в больницу 68-летнюю пассажирку БМВ, — рассказали в полиции. — Водитель «Фольксвагена» — жительница Московской области — скончалась на месте.

