9 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Происшествия

«Фольксваген» вылетел на встречку: в ДТП в Ярославской области погибла женщина

В полиции рассказали, как произошла авария

2 485
Обсудить

Поделиться

«Фольксваген» врезался в БМВ

«Фольксваген» врезался в БМВ

Смертельное ДТП произошло 8 марта в 10:45 на трассе М-8 в Переславском районе.

— По предварительной информации, 48-летняя женщина за рулём «Фольксвагена» не справилась с управлением, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с БМВ.

— В результате аварии с травмами увезли в больницу 68-летнюю пассажирку БМВ, — рассказали в полиции. — Водитель «Фольксвагена» — жительница Московской области — скончалась на месте.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, спасатели, медики, следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Ярославле разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего 7 марта на Ленинградском проспекте. В аварии пострадал мужчина.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!