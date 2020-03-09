«Фольксваген» вылетел на встречку: в ДТП в Ярославской области погибла женщина

Смертельное ДТП произошло 8 марта в 10:45 на трассе М-8 в Переславском районе.
— По предварительной информации, 48-летняя женщина за рулём «Фольксвагена» не справилась с управлением, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с БМВ.
— В результате аварии с травмами увезли в больницу 68-летнюю пассажирку БМВ, — рассказали в полиции. — Водитель «Фольксвагена» — жительница Московской области — скончалась на месте.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, спасатели, медики, следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В Ярославле разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего 7 марта на Ленинградском проспекте. В аварии пострадал мужчина.