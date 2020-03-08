«С 8 Марта, с***и»: в Ярославле вандалы изуродовали троллейбусы

Троллейбусы изрисовали, пока они ночью стояли в депо

В Ярославле в троллейбусном депо № 2 на улице Гагарина произошло ЧП. На транспортное предприятие ночью забрались вандалы и изрисовали два троллейбуса. На одном из них написали «С 8 Марта, с***и».



— На территорию депо пробрались подростки, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — Они залезли через забор, отогнув колючую проволоку. Разрисовали два троллейбуса.

