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«С 8 Марта, с***и»: в Ярославле вандалы изуродовали троллейбусы

Транспортники рассказали, что ночью случилось в депо

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Троллейбусы изрисовали, пока они ночью стояли в депо

Троллейбусы изрисовали, пока они ночью стояли в депо

В Ярославле в троллейбусном депо № 2 на улице Гагарина произошло ЧП. На транспортное предприятие ночью забрались вандалы и изрисовали два троллейбуса. На одном из них написали «С 8 Марта, с***и».

— На территорию депо пробрались подростки, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — Они залезли через забор, отогнув колючую проволоку. Разрисовали два троллейбуса.

Транспортники написали заявление в полицию

Транспортники написали заявление в полицию

Транспортники написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занялись поисками вандалов.

Другие вандалы, которые громили подъезд и пачкали перила фекалиями, попали на запись камеры наблюдения.

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троллейбусвандализмтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (19)

Украл, выпил, в тюрьму
8 мар 2020 в 18:30

А что вы хотели в недогосударстве от быдло населения?

Гость
8 мар 2020 в 17:23

Ну водители ну Русская смекалка,чего только не придумают,чтоб в праздник не работать!

Гость
8 мар 2020 в 16:52

Дело чести Волкова найти вандалов, заставить привести троллейбусы в исходное состояние и в части возмещения морального ущерба купить для города 2 новых троллейбуса? Или лучше 4 новых автобуса? 😳😂