«С 8 Марта, с***и»: в Ярославле вандалы изуродовали троллейбусы

В Ярославле в троллейбусном депо № 2 на улице Гагарина произошло ЧП. На транспортное предприятие ночью забрались вандалы и изрисовали два троллейбуса. На одном из них написали «С 8 Марта, с***и».
— На территорию депо пробрались подростки, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — Они залезли через забор, отогнув колючую проволоку. Разрисовали два троллейбуса.
Транспортники написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занялись поисками вандалов.
Другие вандалы, которые громили подъезд и пачкали перила фекалиями, попали на запись камеры наблюдения.