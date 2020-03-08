«Миша плакал от боли»: под Ярославлем кот попал в капкан живодёра

— У котика на лапе был огромный абсцесс, трещина в кости, повреждены ткани, начался некроз. Гнило ушко — в слуховом проходе опухоль. Зверёк был сильно истощён, не мог двигаться уже. Явно не день-два лежал, — говорит руководитель группы помощи животным «Зоошанс» Наталья Крутова. — Мы назвали его Мишей. Новообразование врачи удалили, абсцесс зачистили. Говорят, состояние удовлетворительное.



Так как ушко у кота было в зелёнке, Любовь заподозрила, что зверёк домашний. Девушка поговорила с местными жителями, показала фото кота. Хозяев не нашла — кот оказался, что называется, общий. Практически все его любят в родной деревне, кормят. Все, кроме одной семьи.



— Местные сказали, что их сосед ставит капканы на кошек. Живность ненавидит. А рядом — дачный кооператив. Дачники бросают животных и уезжают. Те ищут, где поесть. Видимо, так и Миша появился там, — предположила Любовь.



Про капканы на кошек подробнее рассказала соседка Юлия. Девушка утверждает, что это не первый случай у них в деревне.



— Мы шесть лет тут живём. Когда поселились здесь, к нам кошка прибилась, родила котят. Мы их кормили. Дети были счастливы, что у них котята во дворе живут. И как-то кошка пропала. Через несколько дней нашли её под брёвнами — она с капканом на лапе выползла. Освободили, подлечили. Потом пропали котята. Возможно, так же угодили в ловушки — мы видели на территории соседа капканы, только уже закреплённые, чтобы животные не смогли уйти. Через некоторое время кошку начало рвать, думаю, отравили, — считает Юлия. — Тот сосед как-то ставил капкан под забор другого соседа. Этот человек демонстративно уничтожает природу. Диких не трогает, только наших. Мой сын любит птиц, приручил голубя. Насильно у себя его не держал, птица летала и возвращалась. Как-то голубь сел к соседу на крышу, это было осенью 2018 года, так тот демонстративно пальнул по голубю. Смотрел, чтоб сын видел.



По словам ярославны, мальчик долго отходил после того случая. Но заявление написать ярославцы тогда не догадались. Сейчас жители деревни переживают за своих кошек — практически в каждой семье их несколько.



— У каждой бабушки по пять кошек. Я очень переживаю за свою, закрываю её дома. А летом как быть? Живём в деревне, дома закрывать животное жалко. А у тех соседей участок открытый, как кошкам объяснить, что туда ходить нельзя? — волнуется Юлия.



Однако по закону на своём участке каждый может устанавливать, что хочет. За это не наказывают. А как раз домашних животных без присмотра оставлять нельзя — это нарушение.



— Участок находится рядом с лесом. Вполне возможно они ставят капканы на диких животных. Домашних питомцев нужно держать дома, — прокомментировали в региональном УМВД.