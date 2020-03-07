Тушили 13 часов: в поддержку сгоревшей шоколадной фабрики запустили флешмоб

Пожар на шоколадной фабрике «Собрание» в поселке Варегово Ярославской области тушили 13 часов. Огонь вспыхнул около четырёх утра, а ликвидацию огня официально объявили к пяти вечера. Пламя уничтожило больше двух тысяч квадратных метров площади предприятия. Урон большой.

— Огонь повредил цеха, где производили шоколад, фасовали кофе. Полностью сгорел склад готовой продукции, склад сырья, — написала в «Фейсбуке» журналист Нина Свечникова.

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшей от огня фабрики.