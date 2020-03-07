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Тушили 13 часов: в поддержку сгоревшей шоколадной фабрики запустили флешмоб

Ярославцев просят купить девушкам особый подарок

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Огонь повредил цеха

Огонь повредил цеха

Пожар на шоколадной фабрике «Собрание» в поселке Варегово Ярославской области тушили 13 часов. Огонь вспыхнул около четырёх утра, а ликвидацию огня официально объявили к пяти вечера. Пламя уничтожило больше двух тысяч квадратных метров площади предприятия. Урон большой.

— Огонь повредил цеха, где производили шоколад, фасовали кофе. Полностью сгорел склад готовой продукции, склад сырья, — написала в «Фейсбуке» журналист Нина Свечникова.

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшей от огня фабрики.

— Решили запустить флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 Марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты под марками ЯR и BUCHERON, которые производит фабрика, — такой призыв появился в аккаунте правительства Ярославской области сегодня.

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фабрика Собраниепожар
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КОММЕНТАРИИ (18)

Сладкоежка
7 мар 2020 в 21:06

Ххахахах, поддержим московских капиталистов-мироедов, что бы они и дальше рубили бабло))) продадим квартиры, машины и построим ИМ новую фабрику))) и устроимся туда работать за 15000 руб по 12 часов смена 4/2 - отлично!!!... просто страховать надо было производство, но денег то жалко))) вот почему и упаковка и производство, даже вывеска на иностранном, что стесняются русского языка???

Консерватор
7 мар 2020 в 21:33

Смахивает на операцию "Ы", что-бы скрыть мегаворовство

Гость
7 мар 2020 в 22:56

Они тебе шоколад за бешенные деньги, а ты им флэшмоб. Позор.