Тушили 13 часов: в поддержку сгоревшей шоколадной фабрики запустили флешмоб

Пожар на шоколадной фабрике «Собрание» в поселке Варегово Ярославской области тушили 13 часов. Огонь вспыхнул около четырёх утра, а ликвидацию огня официально объявили к пяти вечера. Пламя уничтожило больше двух тысяч квадратных метров площади предприятия. Урон большой.
— Огонь повредил цеха, где производили шоколад, фасовали кофе. Полностью сгорел склад готовой продукции, склад сырья, — написала в «Фейсбуке» журналист Нина Свечникова.
В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшей от огня фабрики.
— Решили запустить флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 Марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты под марками ЯR и BUCHERON, которые производит фабрика, — такой призыв появился в аккаунте правительства Ярославской области сегодня.