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В ДТП на трассе М-8 погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

Полиция расследует обстоятельства аварии с фурой и легковушкой в Ярославской области

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В ДТП в Ярославской области погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

В ДТП в Ярославской области погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

6 марта в Некрасовском районе Ярославской области при столкновении легковой машины ВАЗ-21123 и фуры «Вольво» погиб мужчина — 37-летний водитель легковушки. Авария произошла на 36 километре федеральной дороги Москва — Холмогоры. Известно, что водитель ВАЗа — житель Некрасовского района. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой.

— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 5 марта в Даниловском районе Ярославской области в ДТП погибла депутат Татьяна Полетаева. Она ехала на такси на похороны. Момент аварии попал на видео. На нем видно, как машина уходит на встречку и там лоб в лоб врезается в фуру.

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ДТПНекрасовский район
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 мар 2020 в 15:05

Федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск (с подъездами к Костроме, Северодвинску, международному аэропорту «Архангельск» (Талаги), проходит через Переславль-Залесский) [1]. Протяжённость — 1157,224 км, протяженность с подъездами — 1288,472 км [2]. Водоёмы: водохранилища — Пироговское, Учинское и Пестовское; озёра — Лесное, Торбеевское, Плещеево, Неро. Дорога отличается высокой интенсивностью движения. С конца 2016 введена в эксплуатацию до микрорайона Клязьма (29 км трассы М8) г. Пушкино широкополосная современная автодорога с эстакадами и без светофоров. В районе Ивантеевского шоссе трасса сужается с 6 полос в 2 в каждую сторону. Часть М8 от Москвы до Ярославля входит в европейский маршрут E 115.

Гость
6 мар 2020 в 14:51

Екатерина нет трассы Москва-Холмогоры. Есть трасса М-8 Москва-Архангельск "Холмогоры", как трасса М-4 "Дон" и это не значит что она Москва-Дон.