В ДТП на трассе М-8 погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

6 марта в Некрасовском районе Ярославской области при столкновении легковой машины ВАЗ-21123 и фуры «Вольво» погиб мужчина — 37-летний водитель легковушки. Авария произошла на 36 километре федеральной дороги Москва — Холмогоры. Известно, что водитель ВАЗа — житель Некрасовского района. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой.
— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Напомним, 5 марта в Даниловском районе Ярославской области в ДТП погибла депутат Татьяна Полетаева. Она ехала на такси на похороны. Момент аварии попал на видео. На нем видно, как машина уходит на встречку и там лоб в лоб врезается в фуру.