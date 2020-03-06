В ДТП на трассе М-8 погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

В ДТП в Ярославской области погиб водитель ВАЗа из Некрасовского района

6 марта в Некрасовском районе Ярославской области при столкновении легковой машины ВАЗ-21123 и фуры «Вольво» погиб мужчина — 37-летний водитель легковушки. Авария произошла на 36 километре федеральной дороги Москва — Холмогоры. Известно, что водитель ВАЗа — житель Некрасовского района. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой.



— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

