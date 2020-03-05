Мужчина сгорел в собственном доме: в деревне в Ярославском районе случился страшный пожар

Спасатели потушили дом, но не смогли спасти его хозяина

В Ярославском районе в деревне Климовское случился страшный пожар. Накануне, 4 марта, вечером в одном из деревянных домов вспыхнул огонь. Во время пожара в доме был 45-летний мужчина. Спасатели потушили дом, но вот хозяина жилья им спасти не удалось.



На место происшествия выезжал сотрудник Следственного комитета. Он осмотрел дом, опросил очевидцев.



— Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются, — пояснили в Следственном комитете по Ярославской области.

