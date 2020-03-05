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Происшествия

В Ярославле вынесут приговор молодому водителю, сбившему пенсионерку

Мужчина рассказал, из-за чего случилось ДТП

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Наказание для 25-летнего водителя «Тойоты» определит суд

Наказание для 25-летнего водителя «Тойоты» определит суд

Больше года в Ярославле разбирались полицейские с ДТП, в котором молодой водитель на «Тойоте» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе на улице Чехова. Пешеход получила серьёзные травмы и угодила в больницу.

— В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлены механизм и обстоятельства происшествия, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Водитель свою вину признал, пояснил, что слишком поздно заметил женщину, переходившую дорогу, и не успел снизить скорость.

Теперь дело направили в суд. 25-летнему мужчине предъявлено обвинение за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Прокуроры уже утвердили обвинительное заключение.

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ДТПпроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (8)

Хоха
5 мар 2020 в 10:36

ну лет 10 дать с выплатой компенсации вреда здоровью в тысяч 900 и хватит с него

Гость
5 мар 2020 в 11:49

Годика 3 и миллиончика 2 за компенсацию здоровья. Только так искореним тех кто нарушает ПДД.

Гость
5 мар 2020 в 10:57

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