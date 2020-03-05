В Ярославле вынесут приговор молодому водителю, сбившему пенсионерку

Больше года в Ярославле разбирались полицейские с ДТП, в котором молодой водитель на «Тойоте» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе на улице Чехова. Пешеход получила серьёзные травмы и угодила в больницу.



— В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлены механизм и обстоятельства происшествия, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Водитель свою вину признал, пояснил, что слишком поздно заметил женщину, переходившую дорогу, и не успел снизить скорость.

