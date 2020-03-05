Парень пропал без следа: он вышел из дома в Иркутске

В Иркутске 16 февраля пропал молодой парень, 18-летний Ждан Герасимов. Он вышел из дома в городе Иркутске и пропал, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Рост у молодого человека 182 сантиметра, он худощавого телосложения. У Ждана русые волосы и яркие голубые глаза.



— Ушел парень в темно-синем пуховике, темно-синих джинсах, черной шапке-ушанке с голубым мехом, светло-коричневых берцах с красными шнурками, — рассказали в поисковом спасательном отряде «Лиза Алерт».



Сначала его искали только в родном городе, но недавно появилась информация, что парень мог оказаться в Ярославской области. Если вы видели Ждана, сообщите об этом в редакцию через мессенджеры по телефону 8-930-127-23-59.

