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Осиротели трое малышей: пропавшего многодетного отца нашли мёртвым на Стрелке

Тело мужчины всплыло в Рыбинске

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Двое сыновей и дочь больше не смогут увидеть папу&nbsp;

Двое сыновей и дочь больше не смогут увидеть папу 

Четыре месяца в Ярославской области искали пропавшего многодетного отца из Рыбинска Владимира Андреева. Он вышел 12 ноября прошлого года из дома и пропал. Жена Владимира не находила себе места, рассказала, что они везде его искали, дали объявление о пропаже.

Дети — двое сыновей и дочка — до последнего надеялись еще раз увидеть папу, но сегодня, 4 марта, друг Владимира сообщил страшную новость. Тело мужчины всплыло.

— Тело нашли в Волге у Стрелки, — сообщил порталу 76.RU друг погибшего.

Как уточнили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», тело Владимира опознали его родственники.

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поиск людейВладимир Андреев
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
4 мар 2020 в 17:36

Не осиротели, а потеряли отца. Не несите чушь.

Гость
4 мар 2020 в 17:32

соболезную!бедные супруга и дети!но можно и подробнее бы указать!криминал?что то странное происходит двум молодым голову проломили в брагино и тут молодой парень мертв((((

гость
4 мар 2020 в 17:07

Жесть , видно грохнули и воду скинули . Одна преступность в городе