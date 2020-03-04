Осиротели трое малышей: пропавшего многодетного отца нашли мёртвым на Стрелке

Четыре месяца в Ярославской области искали пропавшего многодетного отца из Рыбинска Владимира Андреева. Он вышел 12 ноября прошлого года из дома и пропал. Жена Владимира не находила себе места, рассказала, что они везде его искали, дали объявление о пропаже.



Дети — двое сыновей и дочка — до последнего надеялись еще раз увидеть папу, но сегодня, 4 марта, друг Владимира сообщил страшную новость. Тело мужчины всплыло.



— Тело нашли в Волге у Стрелки, — сообщил порталу 76.RU друг погибшего.

Как уточнили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», тело Владимира опознали его родственники.