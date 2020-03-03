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Происшествия

Машины от удара развернуло: три человека пострадали в аварии в Ярославле

Иномарки столкнулись утром

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На место происшествия приехали пять спасателей&nbsp;

На место происшествия приехали пять спасателей 

В Ярославле утром 3 марта произошла авария. Во вторник в районе половины восьмого утра на улице Урицкого столкнулись две иномарки, Nissan Qashqai и Volvo S60. Серьезных повреждений у автомобилей нет, только у Volvo S60 немного поврежден капот, но вот по сообщению МЧС, которое выезжало на место аварии, пострадали три человека.

— В Nissan сидел 60-летний водитель и 54-летняя пассажирка, — рассказали в МЧС по Ярославской области. — В Volvo за рулем был мужчина, а рядом с ним сидела 48-летняя женщина. Трое получили травмы, но кто именно пострадал, неизвестно.

К счастью, ДТП обошлось без серьезных последствий. Однако стоит помнить, что в час пик на дороге нужно быть осторожнее и помнить о том, что погодные условия влияют на дорожную ситуацию. Синоптики уже рассказали, к какой погоде готовиться на 8 марта.

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аварияДТП
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
3 мар 2020 в 22:38

Ииииии.?

Фото пользователя
3 мар 2020 в 22:08

Видел эту аварию, две пожарки и скорая выезжали туда

Гость
3 мар 2020 в 20:30

у вольво вся морда разбита у кашкая правая сторона в мясо