Машины от удара развернуло: три человека пострадали в аварии в Ярославле

В Ярославле утром 3 марта произошла авария. Во вторник в районе половины восьмого утра на улице Урицкого столкнулись две иномарки, Nissan Qashqai и Volvo S60. Серьезных повреждений у автомобилей нет, только у Volvo S60 немного поврежден капот, но вот по сообщению МЧС, которое выезжало на место аварии, пострадали три человека.



— В Nissan сидел 60-летний водитель и 54-летняя пассажирка, — рассказали в МЧС по Ярославской области. — В Volvo за рулем был мужчина, а рядом с ним сидела 48-летняя женщина. Трое получили травмы, но кто именно пострадал, неизвестно.

