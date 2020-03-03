Спасти было некому: во время пожара в собственном доме погиб одинокий 91-летний дедушка

Сегодня утром в Пошехонском районе случилась трагедия — в огне погиб 91-летний дедушка. Пожар случился в его доме. Старый дом выгорел дотла. Ничего не осталось ни от стен, ни от крыши, пламя сожрало всю мебель.



В пожаре погиб и хозяин дома. Спасти его сразу было просто некому — дедушка жил одиноко.

— В настоящее время выполняется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.