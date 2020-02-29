В Ярославской области берега двух рек завалили куриным пометом. Об этом сообщили жители Большесельского района. Кучи отходов обнаружены на берегах рек Ахробости и Черемухи в районе деревень Кузьминское и Каплино. Туда 28 февраля выезжали инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования.
— Зафиксированы факты нарушения природоохранного законодательства, — отметил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Александр Прибылов. — В частности, на водосборной площади реки Ахробости обнаружены залежи птичьего помета. Департаментом возбуждено административное производство, в ходе которого будет установлено лицо, осуществляющее размещение навоза. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
Кроме того, виновников могут привлечь к ответственности и за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Штраф за такие нарушения для должностных лиц составляет до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Известно, что высокая концентрация птичьего помета в почве действует губительно на растения, поэтому в виде удобрения его вносят в очень малых дозах, предварительно подготовив. Попадание помета в водоемы может привести к нарушению флоры и фауны, заражению и гибели рыбы.