В Ярославской области берега двух рек завалили куриным пометом. Об этом сообщили жители Большесельского района. Кучи отходов обнаружены на берегах рек Ахробости и Черемухи в районе деревень Кузьминское и Каплино. Туда 28 февраля выезжали инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования.



— Зафиксированы факты нарушения природоохранного законодательства, — отметил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Александр Прибылов. — В частности, на водосборной площади реки Ахробости обнаружены залежи птичьего помета. Департаментом возбуждено административное производство, в ходе которого будет установлено лицо, осуществляющее размещение навоза. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.