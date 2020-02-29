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В Ярославской области берега двух рек завалили куриным пометом

Ищут виновника

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Кучи навоза нашли на берегах двух рек в Ярославской области

Кучи навоза нашли на берегах двух рек в Ярославской области

В Ярославской области берега двух рек завалили куриным пометом. Об этом сообщили жители Большесельского района. Кучи отходов обнаружены на берегах рек Ахробости и Черемухи в районе деревень Кузьминское и Каплино. Туда 28 февраля выезжали инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования.

— Зафиксированы факты нарушения природоохранного законодательства, — отметил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Александр Прибылов. — В частности, на водосборной площади реки Ахробости обнаружены залежи птичьего помета. Департаментом возбуждено административное производство, в ходе которого будет установлено лицо, осуществляющее размещение навоза. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Кроме того, виновников могут привлечь к ответственности и за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Штраф за такие нарушения для должностных лиц составляет до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Известно, что высокая концентрация птичьего помета в почве действует губительно на растения, поэтому в виде удобрения его вносят в очень малых дозах, предварительно подготовив. Попадание помета в водоемы может привести к нарушению флоры и фауны, заражению и гибели рыбы.

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рекинавозкуриный помет
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КОММЕНТАРИИ (4)

алекс
29 фев 2020 в 19:33

какие птичники жадные - отдали бы дачникам и садоводам бесплатно. они бы всё в шапках вывезли😁

Сто рублей убытку
29 фев 2020 в 18:59

Дайте точные координаты. Все садоводы слетятся. Даже из Ярославля. Мой тесть в первых рядах. Он и куриц держит, только ради помета

ваш господин
29 фев 2020 в 18:33

вот к чему ведет перепроизводство птичьего помета с целью недопущения падения его цены для тружеников от сельского хозяйства 😁