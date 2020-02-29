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Происшествия

«Возможно, это маньяк»: жителей Брагино пугают происшествия у ресторана «Остров сокровищ»

Здесь с разницей в месяц пострадали двое людей — один умер, второй в больнице

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Жители Дзержинского района говорят, что драки у ресторана на прудах — частое явление

Жители Дзержинского района говорят, что драки у ресторана на прудах — частое явление

Мы писали о трагедии, произошедшей в ночь на 16 февраля в Дзержинской районе Ярославля. Здесь у прудов на Ленинградском проспекте смертельную травму получил 27-летний ярославец Анатолий Князев. Что конкретно произошло с ним, родные до сих пор не знают. Молодой мужчина пришел домой с проломленным черепом. Он впал в кому, а через день скончался в больнице. Врачам не удалось его спасти.

— Возможно, он упал. Но не исключено, что его кто-то ударил, — теряется в догадках супруга погибшего.

Сейчас родные разыскивают свидетелей происшествия.

Оказалось, что такой случай в этом месте далеко не единственный.

— Здесь же, у ресторана «Остров сокровищ», ночью 12 января пострадал мой друг Дмитрий. Он долго находился в коме, сейчас пришел в себя, но еще не разговаривает, жена и родные постоянно дежурят у его постели в больнице, — рассказал обратившийся в 76.RU житель Брагино Олег.

Мужчина уверен, что в происшествиях, которые случились с его другом и погибшим Анатолием Князевым, подозрительно много общего.

— Они оба были изрядно выпившие, были в ресторане одни. Травма обоим была нанесена справа в голову. Ни крови, ни грязи на одежде не было. То есть их не избивали, и ценные вещи все были на месте. Такое ощущение, что обоим мужчинам кто-то нанес один удар — но довольно сокрушительный, — предполагает Олег.

Мужчина считает, что это может быть какой-то маньяк, которому доставляет удовольствие показывать свою удаль на пьяных одиночках, заваливая их одним ударом. Олег не исключает, что человек может быть постоянным посетителем ресторана и специально выслеживает там своих жертв.

Мы надеемся, что правоохранительные органы проведут тщательную проверку обстоятельств травмирования и гибели людей в обоих случаях.

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Остров сокровищресторанпрудыБрагиноДзержинский район
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КОММЕНТАРИИ (11)

Елбас Кимович Дзедунов
29 фев 2020 в 18:51

Если полиционеры не лохи ,то сигнал надо отрабатывать. Во первых проводить грамотную СМЭ случая ,повреждения верхнего вода черепа это не падение ,а удар. По характеру раны ,повреждения костей черепа можно предположить форму орудия и траекторию. Желательно данные видеокамер вокруг. Возможно это и подросток или молодой человек с садистскими наклонностями . Но опять же -СМЭ и криминалистическая экспертиза, чтоб не плодить страхи.

Гость
29 фев 2020 в 18:41

"Травма обоим была нанесена справа в голову. Ни крови, ни грязи на одежде не было." Это как? Так ударили, что даже не упали с проломленным черепом?

ваш господин
29 фев 2020 в 18:29

весьма вероятно - гиблое место