«Возможно, это маньяк»: жителей Брагино пугают происшествия у ресторана «Остров сокровищ»

— Возможно, он упал. Но не исключено, что его кто-то ударил, — теряется в догадках супруга погибшего.

Мы писали о трагедии, произошедшей в ночь на 16 февраля в Дзержинской районе Ярославля. Здесь у прудов на Ленинградском проспекте смертельную травму получил 27-летний ярославец Анатолий Князев . Что конкретно произошло с ним, родные до сих пор не знают. Молодой мужчина пришел домой с проломленным черепом. Он впал в кому, а через день скончался в больнице. Врачам не удалось его спасти.

Оказалось, что такой случай в этом месте далеко не единственный.



— Здесь же, у ресторана «Остров сокровищ», ночью 12 января пострадал мой друг Дмитрий. Он долго находился в коме, сейчас пришел в себя, но еще не разговаривает, жена и родные постоянно дежурят у его постели в больнице, — рассказал обратившийся в 76.RU житель Брагино Олег.



Мужчина уверен, что в происшествиях, которые случились с его другом и погибшим Анатолием Князевым, подозрительно много общего.



— Они оба были изрядно выпившие, были в ресторане одни. Травма обоим была нанесена справа в голову. Ни крови, ни грязи на одежде не было. То есть их не избивали, и ценные вещи все были на месте. Такое ощущение, что обоим мужчинам кто-то нанес один удар — но довольно сокрушительный, — предполагает Олег.



Мужчина считает, что это может быть какой-то маньяк, которому доставляет удовольствие показывать свою удаль на пьяных одиночках, заваливая их одним ударом. Олег не исключает, что человек может быть постоянным посетителем ресторана и специально выслеживает там своих жертв.

