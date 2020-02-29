Загорелось, когда все спали: в ярославской пятиэтажке вспыхнул сильный пожар, пострадала женщина

Под утро 29 февраля в доме № 3 по улице Гоголя вспыхнул пожар. Около 6 часов, когда все жильцы еще спали, загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки, которая находится рядом с торговым центром «Фараон». Кадры с места происшествия появились в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». На фото и видео видно, что пламя вырывалось из окон. Весь подъезд заволокло дымом. Известно, что в этой квартире живет одна женщина.
— У нее колонка бухнула, вот и пожар по всей квартире, — пишут ярославцы в соцсетях.
Видео: «Жесть Ярославль»/Vk.com
В МЧС по Ярославской области сообщили, что из огня и дыма пожарные вывели четверых человек — хозяйку той самой квартиры и троих соседей. Женщина получила ожоги, с места происшествия ее доставили в больницу.
Напомним, также в ночь на 29 февраля в Ярославле произошло серьезное ДТП. В аварии пострадали пять человек.