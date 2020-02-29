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Пять человек пострадали в ночном ДТП в Ярославле

Водитель одного из автомобилей был пьяным

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При столкновении&nbsp;«Рено» и «Киа» в Ярославле пострадало пять человек

При столкновении «Рено» и «Киа» в Ярославле пострадало пять человек

Пять человек пострадали в ночном ДТП в Ярославле. Авария произошла в 2 часа ночи 29 февраля на улице Наумова. Столкнулись «Рено» и «Киа».

— В результате ДТП в больницу с травмами доставлены 30-летний водитель «Рено» и две пассажирки этой же машины — 22 и 29 лет, а также 28-летний водитель машины «Киа» и его пассажирка — 31-летняя женщина, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Известно, что после осмотра водителя и 22-летнюю пассажирку «Рено», а также пассажирку «Киа», отпустили на амбулаторное лечение. У двоих оставшихся травмы более серьезные, их поместили в стационар.

От удара машины смяло

От удара машины смяло

— В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель «Рено» находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, — добавили в полиции.

Проверка по факту ДТП продолжается. В полиции призвали ярославцев сообщать в органы, если они заметят за рулем автомобиля пьяного или неадекватного водителя. Возможно, это спасет чью-то жизнь.

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ДТПпострадали пять человек
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