При столкновении «Рено» и «Киа» в Ярославле пострадало пять человек

Пять человек пострадали в ночном ДТП в Ярославле. Авария произошла в 2 часа ночи 29 февраля на улице Наумова. Столкнулись «Рено» и «Киа».



— В результате ДТП в больницу с травмами доставлены 30-летний водитель «Рено» и две пассажирки этой же машины — 22 и 29 лет, а также 28-летний водитель машины «Киа» и его пассажирка — 31-летняя женщина, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Известно, что после осмотра водителя и 22-летнюю пассажирку «Рено», а также пассажирку «Киа», отпустили на амбулаторное лечение. У двоих оставшихся травмы более серьезные, их поместили в стационар.

