«Горели шторы и обои, а рядом спали дети»: подробности страшного пожара на Алмазной в Ярославле

Ярославна Екатерина Макарова увидела материал 76.RU, где мы рассказали о том, как водитель пожарной машины вытащил её с детьми из пожара. Женщина поделилась подробностями, что происходило в тот день в её доме.



— Всё случилось, когда дети спали. Я мылась, почувствовала запах гари и вышла из ванной. Смотрю: горят шторы и обои на стене, а рядом на диване спят дети. Я разбудила их и вывела на балкон. Потом попыталась потушить огонь, но не получилось, — вспоминает Екатерина. — Дверь на ночь я закрыла. Ключи в двери не оставляю, ведь тогда муж не сможет открыть с другой стороны. Так что никто нас не запирал! Из-за едкого дыма отыскать ключи было невозможно. Вышла к детям на балкон, и мы стали звать на помощь.



Когда Валерий Кузнецов помог семье спуститься по балкону первого этажа вниз, Екатерину с сыновьями к себе пригласили соседи. Оттуда вызвали пожарных, дали одежду мальчишкам — ребята были в одном нижнем белье. Квартира Макаровых сильно пострадала в том пожаре, сгорели все вещи и мебель.



— Спасибо Валерию Кузнецову от нашей семьи за спасение меня и моих детей! И большое спасибо всем людям, которые откликнулись на нашу беду! — выразила благодарность Екатерина.



Напомним, пожар в квартире дома № 5 на Алмазной улице в Ярославле произошёл вечером 4 февраля. Семью с тремя детьми спас водитель пожарной машины. Теперь для погорельцев собирают помощь.

