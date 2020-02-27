27 февраля четверг
СЕЙЧАС +1°С
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +1°С
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Соседи сдали психиатрам женщину, портившую автомобили во дворе

Поведение ярославны стало настолько неадекватным, что с ней не смогли справиться даже полицейские

1 041
2 Обсудить

Поделиться

Агрессивная соседка подходила к чужим автомобилям и царапала их ключами&nbsp;

Агрессивная соседка подходила к чужим автомобилям и царапала их ключами 

В Ярославле соседи нередко вызывают полицию, чтобы угомонить друг друга. Но эта ситуация в Дзержинском районе зашла намного дальше: полиция сдала неадекватную соседку в психушку. Сотрудников в форме в очередной раз вызвали 27 февраля на 2-й Брагинский проезд, где женщина стояла на проезжей части, изображая регулировщика. 

— В первый раз мы о ней услышали, когда она устроила дебош в продуктовом магазине осенью, ударила директора по лицу, — рассказывает местный житель. — Она весь дом терроризирует. Вчера с ножом бегала по двору. На людей периодически бросается. Портит имущество. 

Соседи рассказывают, что женщина уже царапала машины, припаркованные во дворе. 

— Детей ходит пугает, машины крестит, — рассказывает Владислав, который живёт с женщиной в одном доме. 

Сегодня, когда полиция приехала на вызов, с женщиной договориться не удалось.

— Сотрудники прибыли на место вызова. Женщина пыталась регулировать дорожное движение. На место вызвали медицинскую бригаду и передали её докторам, — сообщили в УМВД по Ярославской области. 

А у вас были необычные истории с соседями? Расскажите нам на 76@rugion.ru или во «ВКонтакте».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

буйные соседи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Иван
27 фев 2020 в 18:10

У нас на работе сотрудница так чокнулась, кидалась с истериками на коллег, одну даже за руку укусила. Шиза, видимо, возраст как раз подходящий.

ваш господин
27 фев 2020 в 17:38

вообще то таким не лечится надо , а руководить ! должность ей повыше и оклад побольше 😁