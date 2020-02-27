Соседи сдали психиатрам женщину, портившую автомобили во дворе

В Ярославле соседи нередко вызывают полицию, чтобы угомонить друг друга. Но эта ситуация в Дзержинском районе зашла намного дальше: полиция сдала неадекватную соседку в психушку. Сотрудников в форме в очередной раз вызвали 27 февраля на 2-й Брагинский проезд, где женщина стояла на проезжей части, изображая регулировщика.
— В первый раз мы о ней услышали, когда она устроила дебош в продуктовом магазине осенью, ударила директора по лицу, — рассказывает местный житель. — Она весь дом терроризирует. Вчера с ножом бегала по двору. На людей периодически бросается. Портит имущество.
Соседи рассказывают, что женщина уже царапала машины, припаркованные во дворе.
— Детей ходит пугает, машины крестит, — рассказывает Владислав, который живёт с женщиной в одном доме.
Сегодня, когда полиция приехала на вызов, с женщиной договориться не удалось.
— Сотрудники прибыли на место вызова. Женщина пыталась регулировать дорожное движение. На место вызвали медицинскую бригаду и передали её докторам, — сообщили в УМВД по Ярославской области.