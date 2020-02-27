Соседи сдали психиатрам женщину, портившую автомобили во дворе

В Ярославле соседи нередко вызывают полицию, чтобы угомонить друг друга. Но эта ситуация в Дзержинском районе зашла намного дальше: полиция сдала неадекватную соседку в психушку. Сотрудников в форме в очередной раз вызвали 27 февраля на 2-й Брагинский проезд, где женщина стояла на проезжей части, изображая регулировщика.

— В первый раз мы о ней услышали, когда она устроила дебош в продуктовом магазине осенью, ударила директора по лицу, — рассказывает местный житель. — Она весь дом терроризирует. Вчера с ножом бегала по двору. На людей периодически бросается. Портит имущество.