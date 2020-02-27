«Живодёр недолго будет ждать своей очереди»: в Ярославской области домашней собаке прострелили нос

В Ярославском районе девушка через соцсети объявила розыск живодёров, которые расстреляли её собаку. Всё случилось 25 февраля в посёлке Щедрино. Кто-то выстрелил в нос домашнему псу.
— Очевидно, что стреляли с близкого расстояния, — говорит владелица собаки Дарья Цельмер. — Собаку ранили, когда мы её отпустили с цепи. Мы пса взяли с улицы, он бездомным был. Поэтому на цепи он долго не может сидеть, мается, вот мы его периодически и отпускали погулять. Уже сто раз об этом пожалели...
Выстрелили в собаку около местного супермаркета. Истекающую кровью собаку отвезли к ветеринару. Пёс был в тяжёлом состоянии, первые сутки врачи боролись за его жизнь.
— У нашей собаки было внутреннее кровотечение. Пёс потерял много крови. На рентгене видно, что пуля разлетелась на множество осколков. Они попали в нижнюю челюсть, в нёбо, носовые ходы и в лобовую часть. Мозг и глаза не пострадали, — говорит хозяйка животного Дарья Цельмер. — Я надеюсь, что тот, кто это сделал, недолго будет ждать своей очереди.
По фрагментам пули стало понятно, что стреляли из пневматики. Сейчас хвостатый в стабильном состоянии, но остаётся под наблюдением врачей. Ест с аппетитом.