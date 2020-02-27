«Живодёр недолго будет ждать своей очереди»: в Ярославской области домашней собаке прострелили нос

В Ярославском районе девушка через соцсети объявила розыск живодёров, которые расстреляли её собаку. Всё случилось 25 февраля в посёлке Щедрино. Кто-то выстрелил в нос домашнему псу.

— Очевидно, что стреляли с близкого расстояния, — говорит владелица собаки Дарья Цельмер. — Собаку ранили, когда мы её отпустили с цепи. Мы пса взяли с улицы, он бездомным был. Поэтому на цепи он долго не может сидеть, мается, вот мы его периодически и отпускали погулять. Уже сто раз об этом пожалели...

Выстрелили в собаку около местного супермаркета. Истекающую кровью собаку отвезли к ветеринару. Пёс был в тяжёлом состоянии, первые сутки врачи боролись за его жизнь.

