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Происшествия

«Живодёр недолго будет ждать своей очереди»: в Ярославской области домашней собаке прострелили нос

Осколки пули отлетели в нижнюю челюсть.

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Собаку врачи практически вытащили с того света

Собаку врачи практически вытащили с того света

В Ярославском районе девушка через соцсети объявила розыск живодёров, которые расстреляли её собаку. Всё случилось 25 февраля в посёлке Щедрино. Кто-то выстрелил в нос домашнему псу.

— Очевидно, что стреляли с близкого расстояния, — говорит владелица собаки Дарья Цельмер. — Собаку ранили, когда мы её отпустили с цепи. Мы пса взяли с улицы, он бездомным был. Поэтому на цепи он долго не может сидеть, мается, вот мы его периодически и отпускали погулять. Уже сто раз об этом пожалели...

Выстрелили в собаку около местного супермаркета. Истекающую кровью собаку отвезли к ветеринару. Пёс был в тяжёлом состоянии, первые сутки врачи боролись за его жизнь.

— У нашей собаки было внутреннее кровотечение. Пёс потерял много крови. На рентгене видно, что пуля разлетелась на множество осколков. Они попали в нижнюю челюсть, в нёбо, носовые ходы и в лобовую часть. Мозг и глаза не пострадали, — говорит хозяйка животного Дарья Цельмер. — Я надеюсь, что тот, кто это сделал, недолго будет ждать своей очереди.

По фрагментам пули стало понятно, что стреляли из пневматики. Сейчас хвостатый в стабильном состоянии, но остаётся под наблюдением врачей. Ест с аппетитом.

Если вы что-то знаете об этом происшествии, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
27 фев 2020 в 10:25

Нефиг отпускать. По своему огороду пусть бегает.

Гость
27 фев 2020 в 10:25

"пуля разлетелась на множество осколков"
У собаки кости из брони что ли?

Ольга
27 фев 2020 в 10:20

"А мы её с цепи спустили". Головой -то эти хози думают, что цепной пес мог напасть? Он опасен для людей и кошек. Еще хватает наглости обвинять.